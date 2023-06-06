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Усик: Сейчас я не представляю бой с россиянином
Украинец рассказал и о их допуске к Олимпиаде
instagram.com/usykaa
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прокомментировал возможный допуск российских спортсменов к Олимпийским играм-2024.
– Как ты отреагировал на новость о том, что российских спортсменов допускают к Олимпийским играм?
– Это, опять-таки, грязная политика. Пусть тот, кто допускает российских спортсменов к Олимпийским играм, приедет в Киев… Я их могу свозить в одно место, где эти годы убивали людей со связанными руками.
И пусть тот человек, который позволяет им ехать на Олимпийские игры, посмотрит на ямы, куда закапывали людей. И тогда они будут говорить, что спорт вне политики?
Когда эти спортсмены, которые едут на Олимпийские игры, выходят с этими буквами Z и поддерживают Пиню. Пыня – это Путин. Вот он такой ростом. Если от стола – 30 сантиметров.
Говорят, что спорт вне политики. Это грязь, – сказал Усик.
– А как ты представляешь бой с россиянином?
– Сейчас я этого не представляю, потому что я и сам не хотел этого, я бы не согласился ни на какой бой с представителем России. Вообще не думаю об этом, там не с кем боксировать.
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