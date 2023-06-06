  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Сейчас я не представляю бой с россиянином
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Сейчас я не представляю бой с россиянином

Бокс
(1 голосов)

Украинец рассказал и о их допуске к Олимпиаде

Усик: Сейчас я не представляю бой с россиянином

instagram.com/usykaa

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прокомментировал возможный допуск российских спортсменов к Олимпийским играм-2024.

– Как ты отреагировал на новость о том, что российских спортсменов допускают к Олимпийским играм?

– Это, опять-таки, грязная политика. Пусть тот, кто допускает российских спортсменов к Олимпийским играм, приедет в Киев… Я их могу свозить в одно место, где эти годы убивали людей со связанными руками.

И пусть тот человек, который позволяет им ехать на Олимпийские игры, посмотрит на ямы, куда закапывали людей. И тогда они будут говорить, что спорт вне политики?

Когда эти спортсмены, которые едут на Олимпийские игры, выходят с этими буквами Z и поддерживают Пиню. Пыня – это Путин. Вот он такой ростом. Если от стола – 30 сантиметров.

Говорят, что спорт вне политики. Это грязь, – сказал Усик.

– А как ты представляешь бой с россиянином?

– Сейчас я этого не представляю, потому что я и сам не хотел этого, я бы не согласился ни на какой бой с представителем России. Вообще не думаю об этом, там не с кем боксировать.

По теме
yellow-arrow
Майк Тайсон: Чтобы стать мастером, сначала нужно быть дураком и ошибаться
yellow-arrow
Усик: Фьюри - это большой шоумен, который делает что-то хорошее и не хорошее
yellow-arrow
Президент WBC: Фьюри — жертва сложившихся обстоятельств
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
KOLOSEUM

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде