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Усик: Фьюри - это большой шоумен, который делает что-то хорошее и не хорошее
Александр высказался об их возможном поединке
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Украинский чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA Super, IBO, The Ring Александр Усик рассказал, что думает о бое с Тайсоном Фьюри.
- Саша, весь мир ждет, когда будет твой бой с Тайсоном Фьюри. Расскажи, почему он тебя боится?
- Я не знаю. Если бы я мог влезать в головы лудей и смотреть, что с ними происходит, я бы немного в другом направлении работал и все. Я думаю, что Тайсон Фьюри - это большой шоумен, который делает что-то хорошее и не хорошее. Может он тянет время, пиарит этот бой. Мне просто нужно с ним отбоксировать и все.
Я не думаю о том, что он говорит, о чем думает. Мне вообще наплевать, как он думает или что он говорит обо мне. Мне просто нужен с ним бой и все.
Напомним, что свой последний бой Усик провел 20 августа с Энтони Джошуа, где одержал победу единогласным решением суддей.
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