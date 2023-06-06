Усик: Фьюри - это большой шоумен, который делает что-то хорошее и не хорошее

Украинский чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA Super, IBO, The Ring Александр Усик рассказал, что думает о бое с Тайсоном Фьюри.

- Саша, весь мир ждет, когда будет твой бой с Тайсоном Фьюри. Расскажи, почему он тебя боится?

- Я не знаю. Если бы я мог влезать в головы лудей и смотреть, что с ними происходит, я бы немного в другом направлении работал и все. Я думаю, что Тайсон Фьюри - это большой шоумен, который делает что-то хорошее и не хорошее. Может он тянет время, пиарит этот бой. Мне просто нужно с ним отбоксировать и все.

Я не думаю о том, что он говорит, о чем думает. Мне вообще наплевать, как он думает или что он говорит обо мне. Мне просто нужен с ним бой и все.

Напомним, что свой последний бой Усик провел 20 августа с Энтони Джошуа, где одержал победу единогласным решением суддей.