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Майк Тайсон: Чтобы стать мастером, сначала нужно быть дураком и ошибаться

Бокс
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Бывший боксер назвал лучшего по его мнению

Майк Тайсон: Чтобы стать мастером, сначала нужно быть дураком и ошибаться

Новина українською

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал величайшего тяжеловеса всех времен. Слова боксера приводит Boxing Social.

"Я величайший из всех. Чтобы стать мастером, сначала нужно быть дураком и ошибаться. Не отчаивайтесь, так легко разочароваться и сдаться.

Мне ничего не давалось легко, но я не сдавался."

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
Xsport.ua

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