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Майк Тайсон: Чтобы стать мастером, сначала нужно быть дураком и ошибаться
Бывший боксер назвал лучшего по его мнению
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал величайшего тяжеловеса всех времен. Слова боксера приводит Boxing Social.
"Я величайший из всех. Чтобы стать мастером, сначала нужно быть дураком и ошибаться. Не отчаивайтесь, так легко разочароваться и сдаться.
Мне ничего не давалось легко, но я не сдавался."
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Источник:Xsport.ua
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