Майк Тайсон: Чтобы стать мастером, сначала нужно быть дураком и ошибаться

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал величайшего тяжеловеса всех времен. Слова боксера приводит Boxing Social.

"Я величайший из всех. Чтобы стать мастером, сначала нужно быть дураком и ошибаться. Не отчаивайтесь, так легко разочароваться и сдаться.

Мне ничего не давалось легко, но я не сдавался."