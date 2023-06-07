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Хирн: Джошуа встретится с Фьюри, если сорвется бой с Уайлдером
Функционер рассказал о деталях организации боя
Промоутер Эдди Хирн рассказал о планах Энтони Джошуа провести бой с Тайсоном Фьюри.
"Есть над чем подумать, но все же считаю, что нужно сосредоточиться на Уайлдере. Если бой с Деонтеем сорвется, то Джошуа откажется от своих планов на август и встретится с Фьюри.
Но если смотреть объективно на ситуацию, то нам нужен промежуточный поединок в августе, чтобы Энтони с Дерриком Джеймсом могли подготовиться к этому масштабному событию, одному из самых больших поединков в боксе.
Нам нравится этот план. Если бой в Саудовской Аравии не состоится, то у Джошуа не будет проблем с поединком против Фьюри", – заявил Хирн Boxing Social.
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