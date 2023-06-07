  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн: Джошуа встретится с Фьюри, если сорвется бой с Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн: Джошуа встретится с Фьюри, если сорвется бой с Уайлдером

Бокс
(1 голосов)

Функционер рассказал о деталях организации боя

Хирн: Джошуа встретится с Фьюри, если сорвется бой с Уайлдером

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал о планах Энтони Джошуа провести бой с Тайсоном Фьюри.

"Есть над чем подумать, но все же считаю, что нужно сосредоточиться на Уайлдере. Если бой с Деонтеем сорвется, то Джошуа откажется от своих планов на август и встретится с Фьюри.

Но если смотреть объективно на ситуацию, то нам нужен промежуточный поединок в августе, чтобы Энтони с Дерриком Джеймсом могли подготовиться к этому масштабному событию, одному из самых больших поединков в боксе.

Нам нравится этот план. Если бой в Саудовской Аравии не состоится, то у Джошуа не будет проблем с поединком против Фьюри", – заявил Хирн Boxing Social.

По теме
yellow-arrow
Усик: Если бы у меня было оружие, я бы убил Путина. Если бы не было - я бы его задушил
yellow-arrow
Майк Тайсон: Чтобы стать мастером, сначала нужно быть дураком и ошибаться
yellow-arrow
Усик: Фьюри - это большой шоумен, который делает что-то хорошее и не хорошее
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде