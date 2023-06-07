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ФОТО. Тайсон Фьюри в Таиланде готовится к следующему поединку

Бокс
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Кто станет следующим соперником пока неизвестно

ФОТО. Тайсон Фьюри в Таиланде готовится к следующему поединку

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) начал подготовку к следующему поединку. Тренировочный лагерь проходит в Таиланде.

"Кто этого действительно хочет? Я ищу соперников, которые не будут прятаться от цыганского короля. Я поздравляю их. Всегда готов", - написал Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри
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