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ФОТО. Тайсон Фьюри в Таиланде готовится к следующему поединку
Кто станет следующим соперником пока неизвестно
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) начал подготовку к следующему поединку. Тренировочный лагерь проходит в Таиланде.
"Кто этого действительно хочет? Я ищу соперников, которые не будут прятаться от цыганского короля. Я поздравляю их. Всегда готов", - написал Фьюри.
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