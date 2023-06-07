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Боб Арум высказался о реванше Хейни - Ломаченко
Такой вариант не исключается
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Боб Арум рассказал о возможном реванше абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (30-0, 15 КО) с украинцем Василием Ломаченко.
"Во-первых, может быть бой с победителем поединка Джоша Тейлора и Теофимо Лопеса в первом полусреднем весе, если он хочет сменить весовую категорию.
Во-вторых, есть бой с Шакуром, который был бы масштабным, все хотели бы увидеть этот поединок. И третий – реванш с Ломаченко.
Если Билл приедет в Нью-Йорк на бой Тейлора против Теофимо, я буду сидеть рядом с ним. Он очень умный парень и мы обсудим все варианты, которые мы в Top Rank можем предложить. Тогда ему придется взвесить эти варианты и то, что может предложить любой другой промоутер, и решить, что они хотят делать дальше.
Мы получили удовольствие от сотрудничества с Дэвином, и мы надеемся, что оно будет продолжаться", - сказал Арум.
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