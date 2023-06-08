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Гвоздик рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой
Украинец одержал победу в последнем бою
MarvNation Promotions
Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) в интервью YouTube-каналу "Два Боковых" рассказал, с кем хотел бы провести бой.
"Я бы хотел побоксировать с Джошуа Буатси, потому что он первый номер рейтинга WBA. Сейчас есть такой план – двигаться именно в этом направлении. Посмотрим, как оно будет. Кажется, я там шестой. Я в топ-10. Сколько мне нужно провести боев, чтобы быть психологически готовым к титульному поединку? Трудно ответить, но если это будет Буатси, и я его пройду, если это будет элиминатор, то, конечно, в следующем бою я буду готов боксировать за титул".
Напомним, что 36-летний украинец провел свой последний поединок 6 мая, одержав досрочную победу над Ричардом Болотником (19-7-1, 8 КО).
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