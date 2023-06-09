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Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности

Бокс
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Боксер считает его соотечественника лучшим

Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности

фото - talksport.com

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказал мнение, что его соотечественник, непобеждённый Теренс Кроуфорд, является лучшим боксёром. При этом Тайсон отметил, что Кроуфорд не пользуется большой популярностью среди болельщиков.

"Теренс Кроуфорд — лучший боец в мире, но он не может продать пять тысяч билетов. А есть Райан Гарсия, медийный парень, который собирает полную арену", — приводит слова Тайсона Boxing Social со ссылкой на его выступление на канале Joe Budden TV в YouTube.

На счету Кроуфорда 39 боёв, в которых он одержал 39 побед (30 нокаутом).

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В статье: Майк Тайсон
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