Деонтей Уайлдер проведет ещё один бой перед поединком с Джошуа

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) готов вернуться в ринг.

Американец проведет следующий бой в августе-сентябре, а затем встретиться с Энтони Джошуа (25-3, 22 KO).

Deontay Wilder has stated that his next fight will take place in "maybe August, no later than September".