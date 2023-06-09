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Деонтей Уайлдер проведет ещё один бой перед поединком с Джошуа

Бокс
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Боксер готовится к долгожданному мегафайту

Деонтей Уайлдер проведет ещё один бой перед поединком с Джошуа

Фото: fight.ru

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Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) готов вернуться в ринг.

Американец проведет следующий бой в августе-сентябре, а затем встретиться с Энтони Джошуа (25-3, 22 KO).

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В статье: Дионтей Уайлдер
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