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Деонтей Уайлдер проведет ещё один бой перед поединком с Джошуа
Боксер готовится к долгожданному мегафайту
Фото: fight.ru
Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) готов вернуться в ринг.
Американец проведет следующий бой в августе-сентябре, а затем встретиться с Энтони Джошуа (25-3, 22 KO).
Deontay Wilder has stated that his next fight will take place in "maybe August, no later than September".— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 9, 2023
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