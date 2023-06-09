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Джервонту Дэвиса ограбили, пока он был в тюрьме
Украли довольно много вещей
фото - boxingscene.com
Непобеждённого американского боксёра Джервонту Дэвиса ограбили, пока он находится в тюрьме, пишет адвокат спортсмена Майкл Томко.
По словам юриста из особняка Джервонты были украдены ценные боксёрские регалии и несколько коллекционных автомобилей, а сам инцидент произошёл 2 июня.
Напомним, Джервонта Дэвис был приговорён к 90 дням домашнего ареста, однако нарушил условия, и суд пересмотрел решение, заключив боксёра под стражу.
Всего в активе Джервонты Дэвиса 29 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 29 побед, в том числе 27 нокаутом.
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