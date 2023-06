Уайлдер: Я думаю, что бой с Джошуа действительно произойдет

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) высказался о возможном поединке с Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) в декабре:

"Предложение несомненно обсуждается и реально. Я думаю, что это действительно произойдет", - сказал Уайлдер.

‼️ Deontay Wilder has declared that he fully believes the Anthony Joshua fight will happen in December in Saudi Arabia: “The offer is definitely out there and it's a real thing. I think it definitely is going to take place.” [@MirrorFighting] pic.twitter.com/y0V9lMzuoA