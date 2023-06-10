  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон: Ломаченко не побил Хэйни на достаточном уровне
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон: Ломаченко не побил Хэйни на достаточном уровне

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

А это вообще как

Майк Тайсон: Ломаченко не побил Хэйни на достаточном уровне

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон рассказал, кого считает победителем в поединке украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО). Его слова цитирует канал Prophet Muscle:

"Это могла бы быть ничья, но Ломаченко не дрался. Он не избил Хэйни на достаточном уровне, чтобы получить его титулы.

Я считаю, что Хэйни победил" – сказал он.

Напомним, что ранее Уайлдер рассказал о шансах подраться с Джошуа.

По теме
yellow-arrow
Тейлор и Лопес прошли официальную церемонию взвешивания
yellow-arrow
Уайлдер: Я думаю, что бой с Джошуа действительно произойдет
yellow-arrow
Джервонту Дэвиса ограбили, пока он был в тюрьме
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде