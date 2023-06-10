Майк Тайсон: Ломаченко не побил Хэйни на достаточном уровне

Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон рассказал, кого считает победителем в поединке украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО). Его слова цитирует канал Prophet Muscle:

"Это могла бы быть ничья, но Ломаченко не дрался. Он не избил Хэйни на достаточном уровне, чтобы получить его титулы.

Я считаю, что Хэйни победил" – сказал он.