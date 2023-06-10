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Отец Хэйни: Девин на протяжении всего боя надирал задницу Ломаченко
Ты что, накуренный
Getty Images/Global Images Ukraine
Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО) Билл Хэйни заявил, что его сын безальтернативно побил украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:
"Конечно, было принято правильное решение. Девин на протяжении всего боя надирал задницу этому парню.
Он вымотал его, не было никаких джебов, никаких клинчей, никакого дерьма, о котором все рассказывали сказки. Поединок получился очень увлекательным.
Респект Ломаченко, хоть он и не принял это избиение так хорошо, как, по нашему мнению, мог бы. Но после 400 с лишним поединков, в которых он проиграл всего несколько раз, от него можно этого ждать, да" – сказал он.
Напомним, что ранее Майк Тайсон
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