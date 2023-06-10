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Уайлдер: Фьюри – это очень нерешительная личность
Усик об этом знает как никто другой
Фото: fight.ru
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) рассказал о своем опыте организации поединков против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует The Mirror:
"Зная Фьюри и зная его личность, вы бы не удивлялись, если сражение не состоится. Он из таких людей – порой нерешительных.
Тайсон один из тех людей, которые говорят: "У меня есть то, что хочу я". Но когда приходит время подписывать контракт, он меняется. Когда вы его знаете, это уже не удивительно.
Мы увидим, что произойдет в конце. Но если Фьюри не подпишет контракт, мы с Энтони Джошуа все равно продолжим организацию боя" – сказал он.
Напомним, что ранее Тейлор и Лопес
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