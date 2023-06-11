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Тейлор после поражения от Лопеса: Победил самый сильный, никаких оправданий
Очень достойно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший британский чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO Джош Тейлор (19-1; 13 КО) прокомментировал
"Слушайте, никаких оправданий. Я не показал свое лучшее выступление. Сегодня победил самый сильный. Я выступил по мере своих возможностей. Я ошеломляюще, здорово чувствовал себя в зале. Никаких оправданий. Сегодня он был лучше. Есть то, что есть. Приветствую Теофимо. Я думал, что бой был близок. Разница в счете 117-111 – слишком велика. Я бы с удовольствием провел реванш.
Я однозначно знаю, что я лучше этого. Я знаю, что могу его побить. Итак, я бы с радостью сделал это снова. Но он чемпион, мяч на его стороне. Простой никак не связан с моим поражением. У меня нет оправданий. Сегодня он был лучше. Скорее всего, я теперь поднимусь в полусредний вес, но он был лучше, оправданий нет" – сказал он.
Напомним, ранее Лопес
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