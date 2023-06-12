Реджис Прогрейс готов провести бой с Теофимо Лопесом

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем дивизионе Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО) рассказал, что сможет победить обладателя титула WBO Теофимо Лопес (19-1, 13 КО).

Слова Прогрейса приводит boxing247.com.

"Я все равно чувствую, что остановлю Тео. Выиграть может каждый. Я точно другой боец по сравнению с 2019-м, когда я проиграл Тейлору. Закончит ли Лопес карьеру? Нет. Думаю, он разочарован. Он сказал, что ему заплатили миллион долларов за бой против Тейлора. Это ужасно. Это ужасно малая сумма, поэтому я не думаю, что он уйдет на пенсию. Если мы с ним сразимся, он, вероятно, получит в 10 раз больше. Поэтому я не думаю, что он уйдет на пенсию. Для него есть слишком много больших боев. Сейчас у него психологические проблемы. Он точно может драться, но все равно что-то с ним происходит.

Теофимо получил всего миллион за бой с бывшим абсолютным чемпионом. Это просто бессмысленно, но я не думаю, что он собирается уйти на пенсию. Он любит деньги, его папа любит деньги, и мы знаем, что они вернутся. Они могут сказать, что сейчас закончили с боксом. Вероятно, он так себя чувствовал, но я точно думаю, что он вернется, потому что он не может уйти без величайшей битвы в своей жизни. Потому я точно не думаю, что он собирается это делать. Я думаю, что он вернется, и, надеюсь, он сможет встретиться со мной, и он может заработать 10 миллионов, если проведет сражение со мной".