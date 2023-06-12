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Спенс: 99% бойцов Зала славы умирают разорёнными
Для боксера важна финансовая грамотность
Чемпион WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Эррол Спенс считает, что отсутствие финансовой грамотности является проблемой для боксёров.
"Когда я был моложе, рейтинг pound-for-pound был для меня важен, но сейчас вопрос заключается в определяющих боях и получении большого гонорара.
Вы знаете о бойцах Зала славы. 99% бойцов Зала славы либо умирают разорёнными, либо разорены уже к тому моменту, когда входят в Зал славы. Для меня важна финансовая грамотность и уверенность в том, что с моими деньгами всё в порядке. Когда всё будет сказано и сделано, я смогу благополучно уйти на покой и заботиться о своих детях", – приводит слова Спенса издание BoxingScene.
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