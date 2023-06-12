В IBA подадут апелляцию, если МОК лишит её признания

Международная боксёрская ассоциация (IBA) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае лишения признания Международным олимпийским комитетом (МОК), пишет издание Reuters.

Ранее Исполнительный комитет МОК рекомендовал лишить IBA признания из-за невыполнения условий, выдвинутых в конце 2021 года. Решение будет принято на предстоящей внеочередной сессии МОК, которая состоится 22 июня.

Напомним, в 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпийских играх из-за управленческих, финансовых, судейских и этических проблем.