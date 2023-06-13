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Промоутер высказался о переговорах по поводу реванша между Ломаченко и Хейни

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Боб Арум встретился с Биллом Хейни

Промоутер высказался о переговорах по поводу реванша между Ломаченко и Хейни

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

Новина українською

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко, высказался о встрече с Биллом Хейни - отцом непобеждённого боксёра, действующего абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории Девина Хейни.

"Что я могу сказать? На самом деле пока я не готов говорить об этом на камеру. Сперва нам с Биллом нужно обсудить все нюансы и обо всём договориться", - сказал Арум на канале FightHype.com на YouTube.

Отец Хейни при этом заявил, что они с сыном готовы рассмотреть возможность реванша в случае получения солидного предложения.

Бой между Ломаченко и Хейни состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Девина единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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