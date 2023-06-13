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Хирн: Уверен, что Уайлдер согласится на гонорар за бой с Джошуа
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа, рассказал о переговорах с командой американского нокаутёра Деонтея Уайлдера по поводу поединка в конце года.
"Если готовый контракт будет отправлен, то бой состоится. Я не могу говорить от имени Деонтея Уайлдера, но уверен, что он согласится на гонорар и сделку, предложение по которой придёт из Саудовской Аравии.
Для нас же важно знать, что все наши контракты не нарушаются. Это означает, что будет заключена сделка между телеплощадками. Мы не можем нарушать соглашения с телеплатформой, но я не думаю, что это станет проблемой", – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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