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ВИДЕО. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд провели дуэль взглядов

Бокс
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Бой запланирован на 30 июля

ВИДЕО. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд провели дуэль взглядов

фото - boxingscene.com

Новина українською

Состоялась первая пресс-конференция американских боксеров полусреднего веса (до 66,7 кг) Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда.

Напомним, что их бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона состоится в ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США).

Боксёры обмениваясь словесными перепалками, а также провели дуэль взглядов.

Спенсу (28-0, 22 КО) принадлежат титулы по версиям WBC, WBA и IBF, а Кроуфорд (39-0, 30 КО) владеет чемпионским поясом WBO.

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В статье: Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
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