ВИДЕО. Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд провели дуэль взглядов

Состоялась первая пресс-конференция американских боксеров полусреднего веса (до 66,7 кг) Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда.

Напомним, что их бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона состоится в ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США).

Боксёры обмениваясь словесными перепалками, а также провели дуэль взглядов.

Спенсу (28-0, 22 КО) принадлежат титулы по версиям WBC, WBA и IBF, а Кроуфорд (39-0, 30 КО) владеет чемпионским поясом WBO.