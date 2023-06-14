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Промоутер из Саудовской Аравии: Мы сделаем Тайсону Фьюри премиальное предложение за бой с Усиком

Бокс
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Амер Абдулла высказался о бое

Промоутер из Саудовской Аравии: Мы сделаем Тайсону Фьюри премиальное предложение за бой с Усиком

Фото: The Guardian

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Амер Абдулла, представитель промоушена Skill Challenge Entertainment из Саудовской Аравии высказался о потенциальном поединке Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

"Если Тайсон Фьюри сможет выступить в сентябре или октябре, а затем подраться в декабре, то мы будем рады сделать ему предложение. Промоутер Усика был прав, сказав, что предложение будет сделано в ближайшее время, и это будет премиальное предложение, учитывающее заслуги Фьюри. Это премиальное предложение, мы никогда никого не оскорбляем.

Предложение будет, но это не переговоры, потому что цена будет элитной. Мы хотим провести этот поединок", – приводит слова Абдуллы издание talkSPORT.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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