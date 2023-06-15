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Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO

Бокс
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Пока неизвестно продолжит ли боксер карьеру

Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO

Новина українською

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин принял решение отказаться от титула чемпиона мира в средней весовой категории по версии IBO, пишет BoxingScene.

Это был последний пояс, которым владел казахстанец и на данный момент неизвестно о планах Головкина по продолжению карьеры.

Стоит отметить, что ранее в этом году Головкин также отказался от титулов чемпиона по версии WBA и IBF.

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В статье: Геннадий Головкин
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