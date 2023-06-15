Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO
Пока неизвестно продолжит ли боксер карьеру
Казахстанский боксёр Геннадий Головкин принял решение отказаться от титула чемпиона мира в средней весовой категории по версии IBO, пишет BoxingScene.
Это был последний пояс, которым владел казахстанец и на данный момент неизвестно о планах Головкина по продолжению карьеры.
Стоит отметить, что ранее в этом году Головкин также отказался от титулов чемпиона по версии WBA и IBF.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Это миллион процентов". Зинченко рассказал, где будет жить после завершения карьеры
- Два игрока сборной Украины не помогут сине-желтым в июньских матчах
- Сегодня Лавриненко официально примет Верес, - СМИ
- Деревянченко в тяжелом поединке проиграл Мунгия
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн