Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин принял решение отказаться от титула чемпиона мира в средней весовой категории по версии IBO, пишет BoxingScene.

Это был последний пояс, которым владел казахстанец и на данный момент неизвестно о планах Головкина по продолжению карьеры.

Стоит отметить, что ранее в этом году Головкин также отказался от титулов чемпиона по версии WBA и IBF.