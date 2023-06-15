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Тайсон Фьюри: Как насчёт того, чтобы я подрался с Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер?
Тайсон снова блефует
Фото: The Guardian
Британский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что готов подраться за один вечер с чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула промоушена Фрэнсисом Нганну.
"Я слышал, что Джон Джонс ищет бой. Я тут, я этот парень. У меня есть мысль. Как насчёт того, чтобы я подрался с Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер? Что насчёт этого? Вот как я оцениваю этих двух бездельников. Вперёд, ребята", — сказал Фьюри в видеообращении на своей странице в социальных сетях.
Ранее Фьюри через социальные сети устроил перепалку с Джоном Джонсом.
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