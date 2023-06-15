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Отец Фьюри: Пока Усик не снимет видео с извинениями, не расскажет правду о срыве боя
Очередная болтовня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Джон Фьюри, отец непобеждённого британского боксёра, чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, высказался о срыве поединка своего сына с украинцем Александром Усиком.
"30% гонорара было чересчур много для Усика, но он всё равно мог заработать $ 17 млн за бой на "Уэмбли". Это показывает, какой он трус и лгун. Он будет драться с Дюбуа за гроши, Тайсон же готов драться с кем угодно, если в этом есть смысл с точки зрения бизнеса.
Пока Усик не снимет видео с извинениями, не расскажет правду о срыве боя, он не получит бой с Тайсоном. Дело не в деньгах, а в том, что нельзя обманывать публику", — сказал Фьюри-старший в интервью Seconds Out.
Напомним, бой Фьюри с Усиком мог состояться весной этого года, но стороны не сошлись в финансовых условиях.
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