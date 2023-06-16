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Эдди Хирн: Уайт не принял предложение на реванш с Джошуа

Бокс
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Энтони проведет бой 12 августа

Эдди Хирн: Уайт не принял предложение на реванш с Джошуа

фото - boxingscene.com

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Промоутер Эдди Хирн отреагировал на слова экс-претендента британского супертяжа Диллиана Уайта (29-3, 19 КО), который заявил, что ему не предлагали бой-реванш в августе с соотечественником Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

"Уайт не принял предложения. Это его решение. Я знаю Диллиана. Он в любом случае будет требовать больше денег. Но я считаю, что предложил ему ровно столько, сколько стоит этот поединок. Дата остаётся в силе. Джошуа вернётся в ринг 12 августа. А пока что мы параллельно ведём переговоры с двумя другими бойцами. Так что вполне возможно, что соперником всё же будет не Диллиан.

Задача Джошуа провести ещё один тренировочный лагерь и ещё один бой с тренером Дерриком Джеймсом. Ведь у нас потенциально наклёвывается декабрьский мегафайт с Деонтеем Уайлдером. Учитывая, что времени в обрез, нам нужно торопиться. Времени у нас — до конца недели. Максимум — начало следующей. Не секрет, что Джошуа хочет, чтобы соперником был именно Диллиан. Но если что, мы готовы заменить его другим бойцом из топ-15. Главное условие — чтобы мы смогли с ним быстро договориться".

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В статье: Диллиан Уайт Эдди Хирн
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