Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Уайт не принял предложение на реванш с Джошуа
Энтони проведет бой 12 августа
фото - boxingscene.com
Промоутер Эдди Хирн отреагировал на слова экс-претендента британского супертяжа Диллиана Уайта (29-3, 19 КО), который заявил, что ему не предлагали бой-реванш в августе с соотечественником Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).
"Уайт не принял предложения. Это его решение. Я знаю Диллиана. Он в любом случае будет требовать больше денег. Но я считаю, что предложил ему ровно столько, сколько стоит этот поединок. Дата остаётся в силе. Джошуа вернётся в ринг 12 августа. А пока что мы параллельно ведём переговоры с двумя другими бойцами. Так что вполне возможно, что соперником всё же будет не Диллиан.
Задача Джошуа провести ещё один тренировочный лагерь и ещё один бой с тренером Дерриком Джеймсом. Ведь у нас потенциально наклёвывается декабрьский мегафайт с Деонтеем Уайлдером. Учитывая, что времени в обрез, нам нужно торопиться. Времени у нас — до конца недели. Максимум — начало следующей. Не секрет, что Джошуа хочет, чтобы соперником был именно Диллиан. Но если что, мы готовы заменить его другим бойцом из топ-15. Главное условие — чтобы мы смогли с ним быстро договориться".
Популярное сейчас
- Есть сбитые Кинжалы и не один. В Воздушных силах рассказали об отражении дневной атаки россиян
- Десяток танков, два десятка артиллерийских систем. Генштаб – о потерях россиян за 15 июня
- Ингулец официально получил нового тренера
- Промоутер высказался о переговорах по поводу реванша между Ломаченко и Хейни
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО