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Хирн анонсировал следующий поединок Альвареса
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фото - boxingscene.com
Британский промоутер Эдди Хирн анонсировал следующий поединок своего подопечного, абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2-2; 39 КО). Слова специалиста цитирует boxingnews24.com:
"Сауль Альварес против Эдгара Берланги – большой бой, Мексика против Пуэро-Рико.
Можно ли выходить на бой с Каннелло, побив Джейсона Куигли? Возможно, но, чтобы сделать этот поединок действительно большим, тебе необходимо победить оппонента высокого уровня. Лично мы хотели устроить бой Канело против Дмитрия Бивола. Похоже, этот поединок организовать не получится.
Кажется, что Канело сразится с Джермаллом Чарло. Точно не знаю, но думаю, что вы увидите его в сентябре" – сказал Хирн.
Напомним, ранее стало
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