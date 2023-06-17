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Отец Фьюри: Усик – лжец, он сбежал к саудитам и скрылся за политикой

Бокс
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В голове гуляет пустота

Отец Фьюри: Усик – лжец, он сбежал к саудитам и скрылся за политикой

instagram.com/usykaa

UA-Футбол
Новина українською

Отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри обвинил украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) в срыве поединка против его сына. Слова Фьюри-старшего цитирует Boxing Social:

"Он лжец. И Усик знает, что он лжец. Позвольте мне сказать вам вот что: если вы не понимаете эту игру, вас легко может ослепить то, что говорят люди. Я скажу людям так: если вы глубоко не разбираетесь в ситуации, не комментируйте ее. Этот парень – профессиональный лжец.

Усик думал, что Тайсон травмирован. Многие люди заходят и выходят из зала, а потом случаются разные разговоры. Один фиговый источник нашептал Усику, что Тайсон травмирован, поэтому он вернулся и сказал, что согласится на 30 процентов гонорара. Почему он убежал, когда Тайсон сказал: "Хорошо, давай подеремся в конце апреля?". И что он сделал? Свалил к саудитам и скрылся за политикой" – сказал он.

Напомним, что ранее Гвоздик прокомментировал поведение Ломаченко.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Джон Фьюри
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