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Фьюри: Я изо всех сил пытаюсь найти настоящего соперника

Бокс
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Можно четвертый бой против Чисоры

Фьюри: Я изо всех сил пытаюсь найти настоящего соперника

Фото: Sporting News

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал, что пока не может найти для себя достойного противника. Его слова цитирует MMA Fighting:

"Сейчас я изо всех сил пытаюсь найти настоящего соперника в боксе. Недавно президент WBC Маурисио Сулейман дал интервью и сказал: "Тайсон стал жертвой собственного успеха. Он настолько хорош, что люди не хотят сразиться с ним и предпочитают найти еще какого-нибудь соперника".

Это то, что я чувствую сейчас. За последние полгода я бросил вызов всем тяжеловесам из ТОП-15, и я по-прежнему без соперника" – сказал он.

Напомним, что ранее отец Фьюри обвинил Усика в срыве поединка.

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В статье: Тайсон Фьюри
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