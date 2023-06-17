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Фьюри: Я изо всех сил пытаюсь найти настоящего соперника
Можно четвертый бой против Чисоры
Фото: Sporting News
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал, что пока не может найти для себя достойного противника. Его слова цитирует MMA Fighting:
"Сейчас я изо всех сил пытаюсь найти настоящего соперника в боксе. Недавно президент WBC Маурисио Сулейман дал интервью и сказал: "Тайсон стал жертвой собственного успеха. Он настолько хорош, что люди не хотят сразиться с ним и предпочитают найти еще какого-нибудь соперника".
Это то, что я чувствую сейчас. За последние полгода я бросил вызов всем тяжеловесам из ТОП-15, и я по-прежнему без соперника" – сказал он.
Напомним, что ранее отец Фьюри
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