Фьюри: Я изо всех сил пытаюсь найти настоящего соперника

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал, что пока не может найти для себя достойного противника. Его слова цитирует MMA Fighting:

"Сейчас я изо всех сил пытаюсь найти настоящего соперника в боксе. Недавно президент WBC Маурисио Сулейман дал интервью и сказал: "Тайсон стал жертвой собственного успеха. Он настолько хорош, что люди не хотят сразиться с ним и предпочитают найти еще какого-нибудь соперника".

Это то, что я чувствую сейчас. За последние полгода я бросил вызов всем тяжеловесам из ТОП-15, и я по-прежнему без соперника" – сказал он.