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Фьюри об Усике: Он хочет больше мешков с деньгами
А кто предлагал 70 на 30
Скріншот з трансляції
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) обвинил украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) в срыве их поединка. Слова британца цитирует Talk Sport:
"Я хотел бы сразиться с Усиком за титул абсолютного чемпиона, но он убегает от меня со скоростью гепарда. Он бежит быстро, но все равно не сможет от меня убежать.
Единственная причина, почему наше сражение до сих пор не произошло, это то, что Усик хочет больше мешков с деньгами. Он ждет 100 миллионов фунтов, которые получит от Саудовской Аравии за бой в ноябре или когда он там пройдет.
Я не виню его в этом и не чувствую к нему никакой ненависти. Это только бизнес. В конце концов, карьера спортсмена короткая, и у него есть семья, которую нужно кормить, поэтому желаю ему удачи.
Я не держу на него зла. Здесь нет ничего личного, это спорт для одного и бизнес для двоих. Но когда мы наконец-то встретимся на ринге – я его уничтожу, это факт" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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