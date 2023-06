Прогрейс победил Зоррилью в тяжелом поединке

В ночь с 17 на 18 июня на арене Smoothie King Center в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) прошел вечер бокса промоутерской компании Matchroom Boxing. Главным его событием стало сражение чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса (29-1, 24 KO) против пуэрториканца Даниэлито Зоррильи (17-2 13 КО).

Поединок прошел все 12 раундов и получился достаточно конкурентным. В первой трех минутке оба бойца оказались на канвасе, однако рефери никому нокдаун не отсчитал. А вот в третьем раунде Прогрейс все же отправил своего соперника в нокдаун, однако тот поднялся и сумел конкурентно продолжить поединок.

Судьи раздельным решением 118–109; 117-110 против 114-113 отдали победу действующему чемпиону мира.

Regis Prograis punches through Danielito Zorrilla and knocks him down #PrograisZorrilla pic.twitter.com/5B5r7oz5KN