  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Прогрейс: Трудная победа, но я чувствую, что заслужил ее
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прогрейс: Трудная победа, но я чувствую, что заслужил ее

Бокс
(1 голосов)

Комментарий чемпиона

Прогрейс: Трудная победа, но я чувствую, что заслужил ее

Фото: ua.tribuna.com

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) прокомментировал победу в поединке против пуэрториканца Даниэлито Зоррильи (17-2 13 КО). Его слова цитирует France24:

"Я был уверен в том, что решение будет в мою пользу. Это была тяжелая победа, но я чувствую, что заслужил ее. Я свалил его в начале боя и продолжал прессинговать, однако он постоянно бегал. Мне однозначно нужно вернуться в зал и поработать над некоторыми моментами, но он бегал. Зоррилья пытался выжить.

В первом раунде он нанес хороший удар, поймал меня вправо. Казалось, это нокдаун, но я этого не чувствовал. Я не был поражен. Он оказался сильнее, чем я думал. Он ловил меня некоторыми ударами. Но Зоррилья просто бегал по рингу. Трудно было к нему подойти. Он почувствовал мою силу, когда я сверг его, и начал бегать еще больше" – сказал он.

По теме
yellow-arrow
Прогрейс победил Зоррилью в тяжелом поединке
yellow-arrow
Фьюри об Усике: Он хочет больше мешков с деньгами
yellow-arrow
Ломаченко и Беринчик – в ТОП 3 рейтинга WBO
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реджис Прогрейс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде