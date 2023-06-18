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Прогрейс: Трудная победа, но я чувствую, что заслужил ее
Комментарий чемпиона
Фото: ua.tribuna.com
Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Реджис Прогрейс (29-1, 24 KO) прокомментировал
"Я был уверен в том, что решение будет в мою пользу. Это была тяжелая победа, но я чувствую, что заслужил ее. Я свалил его в начале боя и продолжал прессинговать, однако он постоянно бегал. Мне однозначно нужно вернуться в зал и поработать над некоторыми моментами, но он бегал. Зоррилья пытался выжить.
В первом раунде он нанес хороший удар, поймал меня вправо. Казалось, это нокдаун, но я этого не чувствовал. Я не был поражен. Он оказался сильнее, чем я думал. Он ловил меня некоторыми ударами. Но Зоррилья просто бегал по рингу. Трудно было к нему подойти. Он почувствовал мою силу, когда я сверг его, и начал бегать еще больше" – сказал он.
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