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Хирн о Фьюри-старшем: Если ударит меня, то убьет одним ударом

Бокс
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Такой бокс нам не нужен

Хирн о Фьюри-старшем: Если ударит меня, то убьет одним ударом

UA-Футбол
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Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что не хочет конфликта с отцом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джоном Фьюри. Его слова цитирует Boxing Social:

"Это немного похоже на мисматч, не правда ли? Какой смысл в том, что Джон Фьюри ударит меня?

Дрался бы я с ним за 5 млн фунтов? За 10 млн? Если Джон Фьюри действительно ударит меня, то убьет только одним ударом

Он уже говорил об этом раньше. Я думаю, он говорил, что просто ударит меня. Я не знаю, но надеюсь, что он этого не сделает" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал о самом тяжелом бое в его карьере.

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В статье: Эдди Хирн Джон Фьюри
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