Хирн о Фьюри-старшем: Если ударит меня, то убьет одним ударом

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что не хочет конфликта с отцом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джоном Фьюри. Его слова цитирует Boxing Social:

"Это немного похоже на мисматч, не правда ли? Какой смысл в том, что Джон Фьюри ударит меня?

Дрался бы я с ним за 5 млн фунтов? За 10 млн? Если Джон Фьюри действительно ударит меня, то убьет только одним ударом

Он уже говорил об этом раньше. Я думаю, он говорил, что просто ударит меня. Я не знаю, но надеюсь, что он этого не сделает" – сказал он.