Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хирн о Фьюри-старшем: Если ударит меня, то убьет одним ударом
Такой бокс нам не нужен
Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что не хочет конфликта с отцом чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джоном Фьюри. Его слова цитирует Boxing Social:
"Это немного похоже на мисматч, не правда ли? Какой смысл в том, что Джон Фьюри ударит меня?
Дрался бы я с ним за 5 млн фунтов? За 10 млн? Если Джон Фьюри действительно ударит меня, то убьет только одним ударом
Он уже говорил об этом раньше. Я думаю, он говорил, что просто ударит меня. Я не знаю, но надеюсь, что он этого не сделает" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Украина - Мальта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Новую эру Испании открывает 33-летний ветеран. Он сменил 10 клубов за 13 лет и вскоре пополнит мадридский Реал
- Почти 70 единиц техники за сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 17 июня
- Гвоздик: Я один из тех, кто проснулся 24 февраля
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
Новости по теме
- 17:05 Весь спорт Эдди Хирн: Фрэнк Уоррен прислал письмо с готовностью продолжить переговоры о поединке Фьюри - Джошуа
- 13:50 Весь спорт Эдди Хирн: Если вы чего-то хотите, например абсолютного чемпионства, то должны проглотить соглашение
- 15:17 Весь спорт Фьюри-старший назвал боксера, который сможет побить его сына