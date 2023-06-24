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Украинец Выхрист выступит в андеркарте супербоя Спенс – Кроуфорд
Прекрасный шанс проявить себя
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Виктор Вихрист (11-1; 7 КО) получил дату своего следующего поединка. Наш соотечественник выйдет на ринг 29 июля в Лас-Вегасе (США).
Матч с участием украинца состоится в андеркарте поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом (39-0; 30 КО) и Эролом Спенсом (28-0; 22 КО).
Соперником нашего бойца станет Гурген Оганесян (4-0; 4 КО) из Армении.
Напомним, что в феврале текущего года Выхрист впервые в карьере проиграл на профи-ринге. Виктор уступил представителю Кубы Ленье Перо (9-0; 6 КО).
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