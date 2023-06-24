Украинец Выхрист выступит в андеркарте супербоя Спенс – Кроуфорд

Украинский боксер Виктор Вихрист (11-1; 7 КО) получил дату своего следующего поединка. Наш соотечественник выйдет на ринг 29 июля в Лас-Вегасе (США).

Матч с участием украинца состоится в андеркарте поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом (39-0; 30 КО) и Эролом Спенсом (28-0; 22 КО).

Соперником нашего бойца станет Гурген Оганесян (4-0; 4 КО) из Армении.

Напомним, что в феврале текущего года Выхрист впервые в карьере проиграл на профи-ринге. Виктор уступил представителю Кубы Ленье Перо (9-0; 6 КО).