Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Фьюри назвал сына в честь легенды мирового бокса
Как это мило
Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри рассказал, в честь кого назвал своего сына. Его слова цитирует talkSPORT:
"Ждал 35 лет, чтобы встретить этого человека. Я говорил: "Слушайте мои слова. Тайсон Фьюри – не только будет жить. Он будет иметь 7 футов роста и вес 20 стоунов и станет следующим чемпионом мира в тяжелом весе, и его зовут Тайсон." Вот он, мой самый важный человек. Он – тот, в честь которого я назвал своего сына.
Лучший супертяжеловес своей эпохи, лучший молодой человек, когда-либо рождавшийся – Майк Тайсон" – сказал он.
Напомним, что ранее украинец Выхрист
Популярное сейчас
- Еще два легионера присоединились к Днепру-1 и начали подготовку к сезону
- Зеленский поручил уволить одесского военкома и проверить всех остальных
- Пригожин заявил об ударе Минобороны РФ по позициям ЧВК Вагнера. Обещает ответить
- Украина одержала первую боксерскую победу на Европейских Играх
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО