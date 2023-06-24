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Отец Фьюри назвал сына в честь легенды мирового бокса

Бокс
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Отец Фьюри назвал сына в честь легенды мирового бокса

UA-Футбол
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Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Джон Фьюри рассказал, в честь кого назвал своего сына. Его слова цитирует talkSPORT:

"Ждал 35 лет, чтобы встретить этого человека. Я говорил: "Слушайте мои слова. Тайсон Фьюри – не только будет жить. Он будет иметь 7 футов роста и вес 20 стоунов и станет следующим чемпионом мира в тяжелом весе, и его зовут Тайсон." Вот он, мой самый важный человек. Он – тот, в честь которого я назвал своего сына.

Лучший супертяжеловес своей эпохи, лучший молодой человек, когда-либо рождавшийся – Майк Тайсон" – сказал он.

Напомним, что ранее украинец Выхрист получил дату следующего боя.

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В статье: Тайсон Фьюри
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