Прогрейс: Хотел бы поединки с Хэйни, Теофимо и Бронером

Чемпион мира в первом полусерьезном весе по версии WBC Реджис Прогрейс (29-1; 24 КО) рассказал, кого хотел бы видеть своими следующими соперниками. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Хотел бы поединки с Хэйни, Теофимо и Бронером. С Тейлором тоже хочу реванш. Намерен поговорить с Хирном, чтобы выяснить, каким будет следующий шаг. Будет ли это Хэйни или Кэттеролл, где проведем. Думаю, вернусь в октябре или ноябре. Может быть, даже в сентябре. Увидим.

Мне еще предстоит внести много корректировок в свой бокс и подготовку. Потому что мне и самому не нравится мое выступление. Хочу также поединок с Матиасом, потому что он владеет поясом. Имеет титул, но не имя. Однозначно хочу сразиться с ним, потому что он говорит обо мне много глупостей.

Не знаю, с кем первым хотел сразиться, так много вариантов. Хирн говорил с Хэйни. Если это легко организовать, почему бы это не сделать? Вот с Бронером не думаю, что легко будет договориться. С Матиасом – легко. Знаю, Хирн пытался подписать его, но мне неизвестно, удалось ли.

Думаю, бой с Хэйни проще всего устроить из всех имеющихся вариантов. Возможно, с Теофимо тоже. С Тейлором, пожалуй, тоже. Еще есть Кэттеролл, он по сложности где-то на уровне Девина.

Я уничтожу Барбосу. Он не хороший боксер. Тоже сражался с Сорриллей, вот только от меня Даниэлито бегал весь поединок. Если Арнольд выиграет пояс – возможно, проведем объединительное сражение" – сказал он.