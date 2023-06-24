  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Прогрейс: Хотел бы поединки с Хэйни, Теофимо и Бронером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прогрейс: Хотел бы поединки с Хэйни, Теофимо и Бронером

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Было бы интересно

Прогрейс: Хотел бы поединки с Хэйни, Теофимо и Бронером

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом полусерьезном весе по версии WBC Реджис Прогрейс (29-1; 24 КО) рассказал, кого хотел бы видеть своими следующими соперниками. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Хотел бы поединки с Хэйни, Теофимо и Бронером. С Тейлором тоже хочу реванш. Намерен поговорить с Хирном, чтобы выяснить, каким будет следующий шаг. Будет ли это Хэйни или Кэттеролл, где проведем. Думаю, вернусь в октябре или ноябре. Может быть, даже в сентябре. Увидим.

Мне еще предстоит внести много корректировок в свой бокс и подготовку. Потому что мне и самому не нравится мое выступление. Хочу также поединок с Матиасом, потому что он владеет поясом. Имеет титул, но не имя. Однозначно хочу сразиться с ним, потому что он говорит обо мне много глупостей.

Не знаю, с кем первым хотел сразиться, так много вариантов. Хирн говорил с Хэйни. Если это легко организовать, почему бы это не сделать? Вот с Бронером не думаю, что легко будет договориться. С Матиасом – легко. Знаю, Хирн пытался подписать его, но мне неизвестно, удалось ли.

Думаю, бой с Хэйни проще всего устроить из всех имеющихся вариантов. Возможно, с Теофимо тоже. С Тейлором, пожалуй, тоже. Еще есть Кэттеролл, он по сложности где-то на уровне Девина.

Я уничтожу Барбосу. Он не хороший боксер. Тоже сражался с Сорриллей, вот только от меня Даниэлито бегал весь поединок. Если Арнольд выиграет пояс – возможно, проведем объединительное сражение" – сказал он.

Напомним, что ранее отец Фьюри рассказал, в честь кого назвал сына.

По теме
yellow-arrow
Отец Фьюри назвал сына в честь легенды мирового бокса
yellow-arrow
Украинец Выхрист выступит в андеркарте супербоя Спенс – Кроуфорд
yellow-arrow
Украина одержала первую боксерскую победу на Европейских Играх
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реджис Прогрейс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде