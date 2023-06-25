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Жена Усика: Крым вернется в свою украинскую гавань
Так и будет
Жена украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина Усик на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором выразила уверенность в скором возвращении Крыма.
"Крымусики, скоро мы придем. Крым вернется в свою украинскую гавань. А все, кто изменил Украине, бегите. В Крыму кипишь. Я понимаю нежелание большинства крымусиков возвращаться в Украину (большая часть предателей, дававших присягу Украине, так легко пошли подлизывать другому диктатору). Я верю в свою страну и что это просто так не пройдет" – написала она.
Напомним, что ранее украинский супертяж Выхрист
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