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Жена Усика: Крым вернется в свою украинскую гавань

Бокс
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Так и будет

Жена Усика: Крым вернется в свою украинскую гавань

UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина Усик на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором выразила уверенность в скором возвращении Крыма.

"Крымусики, скоро мы придем. Крым вернется в свою украинскую гавань. А все, кто изменил Украине, бегите. В Крыму кипишь. Я понимаю нежелание большинства крымусиков возвращаться в Украину (большая часть предателей, дававших присягу Украине, так легко пошли подлизывать другому диктатору). Я верю в свою страну и что это просто так не пройдет" – написала она.

Напомним, что ранее украинский супертяж Выхрист получил дату следующего боя.

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В статье: Александр Усик
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