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Джервонта Дэвис назвал победителя боя Спенс – Кроуфорд

Бокс
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Кардинальный прогноз

Джервонта Дэвис назвал победителя боя Спенс – Кроуфорд

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Regular Джервонта Дэвис дал свой прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе Кроуфорд – Спенс.

"Эррол победит. Я точно знаю. Кто победит в перестрелке с такими бойцами как мы? У меня стоит металлический щит, а у моего соперника стеклянный. Кто окажется победителем?

Неважно, сколько Кроуфорд будет бегать или что будет делать, как только руки Спенса дотянутся до него, он остановится. Здесь не может быть никаких – если. Эррол остановит его" – сказал Джервонта.

Напомним, что бой Спенс-Кроуфорд состоится 29 июля в Лас-Вегасе (США), а в андеркарте поединка выступит украинец Виктор Выхрист.

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В статье: Теренс Кроуфорд Эррол Спенс Джервонта Дэвис
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Источник:
fightnews

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