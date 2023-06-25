Джервонта Дэвис назвал победителя боя Спенс – Кроуфорд

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Regular Джервонта Дэвис дал свой прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе Кроуфорд – Спенс.

"Эррол победит. Я точно знаю. Кто победит в перестрелке с такими бойцами как мы? У меня стоит металлический щит, а у моего соперника стеклянный. Кто окажется победителем?

Неважно, сколько Кроуфорд будет бегать или что будет делать, как только руки Спенса дотянутся до него, он остановится. Здесь не может быть никаких – если. Эррол остановит его" – сказал Джервонта.