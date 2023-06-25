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Джервонта Дэвис назвал победителя боя Спенс – Кроуфорд
Кардинальный прогноз
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Regular Джервонта Дэвис дал свой прогноз на бой за титул абсолютного чемпиона в полусреднем весе Кроуфорд – Спенс.
"Эррол победит. Я точно знаю. Кто победит в перестрелке с такими бойцами как мы? У меня стоит металлический щит, а у моего соперника стеклянный. Кто окажется победителем?
Неважно, сколько Кроуфорд будет бегать или что будет делать, как только руки Спенса дотянутся до него, он остановится. Здесь не может быть никаких – если. Эррол остановит его" – сказал Джервонта.
Напомним, что бой Спенс-Кроуфорд состоится 29 июля в Лас-Вегасе (США), а в андеркарте поединка
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