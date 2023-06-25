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Команда Джошуа направила Уайту контракт на бой

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Команда Джошуа направила Уайту контракт на бой

UA-Футбол
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Команда британского супертяжа Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) направила контракт на бой Диллиану Уайту (29-3; 19 КО). Об этом сообщил промоутер "Эй-Джея", глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. Его слова цитирует YouTube-канал iFL TV:

"Уайт получил контракт. Безусловно, я не ожидаю, что он ответит сегодня, хотя это было бы приятно. Но его команда должна изучить контракт и ответить в течение 24-48 часов.

У нас есть два бойца, готовых сразиться. Мы бы хотели, чтобы соперником Джошуа стал Диллиан. Я в этом сомневаюсь, но если они хотят боя, то он состоится" – сказал специалист.

Напомним, что ранее Джервонта Дэвис дал прогноз на бой Спенс – Кроуфорд.

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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