Команда Джошуа направила Уайту контракт на бой

Команда британского супертяжа Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) направила контракт на бой Диллиану Уайту (29-3; 19 КО). Об этом сообщил промоутер "Эй-Джея", глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. Его слова цитирует YouTube-канал iFL TV:

"Уайт получил контракт. Безусловно, я не ожидаю, что он ответит сегодня, хотя это было бы приятно. Но его команда должна изучить контракт и ответить в течение 24-48 часов.

У нас есть два бойца, готовых сразиться. Мы бы хотели, чтобы соперником Джошуа стал Диллиан. Я в этом сомневаюсь, но если они хотят боя, то он состоится" – сказал специалист.