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Руис обратился к Уайлдеру: Мы идем, чувак
Назревает неплохой махач
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (35-2; 22 КО) рассказал, что его команда активно ведет переговоры по организации поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Слова Энди цитирует Boxing Social:
"Мы все понимаем, а вы, ребята, убедитесь, что решительно настроены. Впереди великие дела. Уайлдер, мы идем, чувак. Мы сейчас ведем переговоры" – сказал Руис.
Напомним, что ранее команда Энтони Джошуа
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