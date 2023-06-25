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Руис обратился к Уайлдеру: Мы идем, чувак

Бокс
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Назревает неплохой махач

Руис обратился к Уайлдеру: Мы идем, чувак

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (35-2; 22 КО) рассказал, что его команда активно ведет переговоры по организации поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Слова Энди цитирует Boxing Social:

"Мы все понимаем, а вы, ребята, убедитесь, что решительно настроены. Впереди великие дела. Уайлдер, мы идем, чувак. Мы сейчас ведем переговоры" – сказал Руис.

Напомним, что ранее команда Энтони Джошуа направила контракт на бой Уайту.

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В статье: Дионтей Уайлдер Энди Руис
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