Руис обратился к Уайлдеру: Мы идем, чувак

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (35-2; 22 КО) рассказал, что его команда активно ведет переговоры по организации поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Слова Энди цитирует Boxing Social:

"Мы все понимаем, а вы, ребята, убедитесь, что решительно настроены. Впереди великие дела. Уайлдер, мы идем, чувак. Мы сейчас ведем переговоры" – сказал Руис.