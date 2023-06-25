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Перспективный американский супертяж пообещал уничтожить Джошуа

Бокс
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Перспективный американский супертяж пообещал уничтожить Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Перспективный американский супертяж Джаррел Миллер (26-0-1; 22 КО) пообещал нокаутировать экс-чемпиона мира, британца Энтони Джошуа (24-3; 22 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"Я его уничтожу. Я отправлю его на пенсию. Я заставлю его убраться – все просто и ясно. Я ни с кем не играю в игры. В боксе между нами есть вражда, поэтому этот бой стал бы отличным развлечением.

Ничего личного, мне просто безразлично на него, но когда я вижу тебя на своем радаре, ты мне не нравишься, мне ничего в тебе не нравится, я хочу вырвать тебе кишки, и этого ничего не изменит

Пока я никуда не ухожу, я вернулся. Я останусь здесь, я вернулся с местью. Если кто-то хочет проблем, они знают, что я здесь. Я вернулся, детка" – сказал он.

Напомним, ранее команда Джошуа направила Уайту контракт на бой.

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В статье: Энтони Джошуа Джарелл Миллер
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