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Перспективный американский супертяж пообещал уничтожить Джошуа
Проверим на практике
Getty Images/Global Images Ukraine
Перспективный американский супертяж Джаррел Миллер (26-0-1; 22 КО) пообещал нокаутировать экс-чемпиона мира, британца Энтони Джошуа (24-3; 22 КО). Его слова цитирует Boxing Social:
"Я его уничтожу. Я отправлю его на пенсию. Я заставлю его убраться – все просто и ясно. Я ни с кем не играю в игры. В боксе между нами есть вражда, поэтому этот бой стал бы отличным развлечением.
Ничего личного, мне просто безразлично на него, но когда я вижу тебя на своем радаре, ты мне не нравишься, мне ничего в тебе не нравится, я хочу вырвать тебе кишки, и этого ничего не изменит
Пока я никуда не ухожу, я вернулся. Я останусь здесь, я вернулся с местью. Если кто-то хочет проблем, они знают, что я здесь. Я вернулся, детка" – сказал он.
Напомним, ранее команда Джошуа
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