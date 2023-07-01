Промоутер Джошуа о бое с Уайлдером: Я очень уверен, что мы получим этот поединок

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) Эдди Хирн выразил уверенность в организации поединка его подопечного против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Его слова цитирует Тalksport:

– Все прошло отлично. Мы говорили о датах, цифрах, и мы двигаемся в правильном направлении. Мы ждем получения официальных документов в течение следующих 7-10 дней. Я очень уверен, что мы получим это сражение.

– Это были хорошие цифры?

– Если бы это было не так, нас бы здесь не было, – сказал Хирн.

Напомним, что команда Джошуа ведет переговоры об организации поединка против Диллиана Уайта, однако по мнению Хирна вероятность проведения этого боя остается низкой именно из-за нежелания "Злодея" выходить на ринг.