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Промоутер Джошуа о бое с Уайлдером: Я очень уверен, что мы получим этот поединок
Шанс увидеть суперпоединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) Эдди Хирн выразил уверенность в организации поединка его подопечного против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Его слова цитирует Тalksport:
– Все прошло отлично. Мы говорили о датах, цифрах, и мы двигаемся в правильном направлении. Мы ждем получения официальных документов в течение следующих 7-10 дней. Я очень уверен, что мы получим это сражение.
– Это были хорошие цифры?
– Если бы это было не так, нас бы здесь не было, – сказал Хирн.
Напомним, что команда Джошуа ведет переговоры об организации поединка против Диллиана Уайта, однако по мнению Хирна вероятность проведения этого боя остается низкой именно из-за нежелания "Злодея" выходить на ринг.
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