Хирн о срыве боя Усик – Фьюри: Удачи Тайсону, пусть делает то, что хочет

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал отказ Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) выходить на бой против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IВF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует YouTube-канал iFL TV:

"Я уже сильно устал от разговоров о Тайсоне Фьюри, потому что когда я что-то говорю, потом это появляется в заголовках. Дальше Джон Фьюри хочет снести мне голову. Удачи Тайсону Фьюри. Пусть делает то, что хочет" – сказал Эдди.