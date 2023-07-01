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Хирн о срыве боя Усик – Фьюри: Удачи Тайсону, пусть делает то, что хочет

Бокс
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Хирн о срыве боя Усик – Фьюри: Удачи Тайсону, пусть делает то, что хочет

UA-Футбол
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Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал отказ Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) выходить на бой против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IВF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Его слова цитирует YouTube-канал iFL TV:

"Я уже сильно устал от разговоров о Тайсоне Фьюри, потому что когда я что-то говорю, потом это появляется в заголовках. Дальше Джон Фьюри хочет снести мне голову. Удачи Тайсону Фьюри. Пусть делает то, что хочет" – сказал Эдди.

Напомним, что ранее Хирн рассказал о деталях организации боя Джошуа – Уайлдер.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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