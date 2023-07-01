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Следующим соперником Ломаченко может стать бывший чемпион мира

Бокс
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Следующим соперником Ломаченко может стать бывший чемпион мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0; 10 КО) может выйти на бой против украинца Василия Ломаченко (17-3; 11 КО). Об этом заявил промоутер американца Джеймс Принс. Его слова цитирует boxingnews24.com:

"Хочу сказать только одно о Шакуре, он никогда не уклоняется от боев. Это красота, работать с таким бойцом, как он. Так что, если Ломаченко хочет этого поединка, он может его получить. Кто бы ни встал на нашем пути, мы будем с ним драться" – сказал специалист.

Напомним, ранее Сауль Альварес анонсировал поединок против Джермелла Чарло.

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В статье: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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