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Уайлдер о бое против Усика: Мы предлагали большие деньги, но он отказался
Мифология в действии
Фото: fight.ru
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-2-1; 41 КО) заявил, что украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) отказался от их очного поединка. Слова Деонтея цитирует 78SPORTSTV:
– Веришь, что бой Усика с Дюбуа состоится?
– Трудно сказать. Не думаю, что Усик боится, он испугался только сразиться со мной. У него все хорошо, пока выйдет в ринг со мной. Он опасается меня, избегал уже несколько раз поединок со мной.
Усику много раз предлагали большие деньги для боя со мной, но он отвергал предложения. Они говорят: "Мы не хотим проблем от бомбардировщика". И я понимаю, никто не хочет сталкиваться с проблемами, которые я создаю в ринге – сказал он.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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