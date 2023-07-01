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Усик выставляет на аукцион перчатки и собирает на кареты скорой помощи
Благородная миссия от Александра
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) объявил аукцион.
Главный лот – перчатки с подписью нашего спортсмена. Стартовая цена – 21 тысяча гривен. Средства от продаж пойдут на покупку двух карет скорой помощи на Восток.
Напомним, ранее Альварес
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