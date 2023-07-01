Усик выставляет на аукцион перчатки и собирает на кареты скорой помощи

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) объявил аукцион.

Главный лот – перчатки с подписью нашего спортсмена. Стартовая цена – 21 тысяча гривен. Средства от продаж пойдут на покупку двух карет скорой помощи на Восток.