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Усик выставляет на аукцион перчатки и собирает на кареты скорой помощи

Бокс
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Благородная миссия от Александра

Усик выставляет на аукцион перчатки и собирает на кареты скорой помощи

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) объявил аукцион.

Главный лот – перчатки с подписью нашего спортсмена. Стартовая цена – 21 тысяча гривен. Средства от продаж пойдут на покупку двух карет скорой помощи на Восток.

Напомним, ранее Альварес анонсировал свой следующий поединок.

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В статье: Александр Усик
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