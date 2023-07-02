Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри

Британский промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, кто по его мнению станет следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует talksport.com:

"Да, я думаю, что Фьюри встретится с Нганну. Во всяком случае, я это слышал. По всей видимости, это будет выставочное сражение. Без нокдаунов и всего прочего. Я точно не знаю, а только говорю то, что слышал. Обидно, но это так.

Это большой бой, но я хотел бы увидеть, как Фьюри сражается с Александром Усиком. Было бы неплохо, чтобы в супертяжелом весе появился несомненный чемпион, но Тайсон сам отвечает за свою карьеру. Я уверен, что он заработает кучу денег. Удачи ему" – сказал Хирн.