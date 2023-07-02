  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Мнение специалиста

Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, кто по его мнению станет следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует talksport.com:

"Да, я думаю, что Фьюри встретится с Нганну. Во всяком случае, я это слышал. По всей видимости, это будет выставочное сражение. Без нокдаунов и всего прочего. Я точно не знаю, а только говорю то, что слышал. Обидно, но это так.

Это большой бой, но я хотел бы увидеть, как Фьюри сражается с Александром Усиком. Было бы неплохо, чтобы в супертяжелом весе появился несомненный чемпион, но Тайсон сам отвечает за свою карьеру. Я уверен, что он заработает кучу денег. Удачи ему" – сказал Хирн.

Напомним, ранее Сауль Альварес анонсировал свой следующий поединок.

По теме
yellow-arrow
Александр Хижняк победил во втором раунде финального поединка Европейских игр 2023 по боксу
yellow-arrow
Усик выставляет на аукцион перчатки и собирает на кареты скорой помощи
yellow-arrow
Уайлдер о бое против Усика: Мы предлагали большие деньги, но он отказался
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде