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Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри
Мнение специалиста
фото - boxingscene.com
Британский промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, кто по его мнению станет следующим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует talksport.com:
"Да, я думаю, что Фьюри встретится с Нганну. Во всяком случае, я это слышал. По всей видимости, это будет выставочное сражение. Без нокдаунов и всего прочего. Я точно не знаю, а только говорю то, что слышал. Обидно, но это так.
Это большой бой, но я хотел бы увидеть, как Фьюри сражается с Александром Усиком. Было бы неплохо, чтобы в супертяжелом весе появился несомненный чемпион, но Тайсон сам отвечает за свою карьеру. Я уверен, что он заработает кучу денег. Удачи ему" – сказал Хирн.
Напомним, ранее Сауль Альварес
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