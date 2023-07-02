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Промоутер: Есть шанс, что бой Джошуа – Уайлдер состоится в начале января
Хороший поединок
фото - boxingscene.com
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) Эдди Хирн заявил, что его подопечный может выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) в начале января 2024 года. Его слова цитирует Boxing News:
"Есть шанс, что бой Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер состоится в начале января.
Как мы понимаем, Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну в выставочном поединке. Это исключает бой Фьюри с Усиком. Но поединок Джошуа в любом случае состоится.
Усик все равно выступит в этом карде. Кажется, что он подерется с Филиппом Хрговичем. Филипп – обязательный претендент. Но это вообще не повлияет на бой Джошуа – Уайлдер.
Если Усик не подерется за звание абсолютного чемпиона, то это бой, который он должен провести, исходя из правил санкционирующего органа" – сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
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