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Промоутер: Есть шанс, что бой Джошуа – Уайлдер состоится в начале января

Бокс
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Хороший поединок

Промоутер: Есть шанс, что бой Джошуа – Уайлдер состоится в начале января

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) Эдди Хирн заявил, что его подопечный может выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО) в начале января 2024 года. Его слова цитирует Boxing News:

"Есть шанс, что бой Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер состоится в начале января.

Как мы понимаем, Тайсон Фьюри подерется с Фрэнсисом Нганну в выставочном поединке. Это исключает бой Фьюри с Усиком. Но поединок Джошуа в любом случае состоится.

Усик все равно выступит в этом карде. Кажется, что он подерется с Филиппом Хрговичем. Филипп – обязательный претендент. Но это вообще не повлияет на бой Джошуа – Уайлдер.

Если Усик не подерется за звание абсолютного чемпиона, то это бой, который он должен провести, исходя из правил санкционирующего органа" – сказал он.

Напомним, что ранее Хирн назвал следующего соперника Фьюри.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер Эдди Хирн
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