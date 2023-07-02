Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Грузинский боксер 5 лет отсидел в тюрьме и теперь возвращается на профи ринг
История, достойная блокбастера
Грузинский боксер, экс-временный чемпион мира по версии WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе (33-2-2; 22 КО) в конце августа вернется на ринг. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу THE GAME/ROMAN KADEMIN.
В 2018 году спортсмен был приговорен к 10 годам лишения свободы за связи с грузинским криминальным авторитетом Ражденом Шулай.
Однако в 2021 году после апелляции суд сократил срок заключения. Автандил вышел на свободу в апреле 2023 года.
Грузин планирует снова выйти на ринг в Майами (США) на 10-раундовое сражение. Имя оппонента пока не известно. В последний раз Хурцидзе сражался 6 лет назад.
Популярное сейчас
- Португальский журналист: Роналду стал полезным идиотом для одной из самых худших в мире диктатур
- Франция U-21 - Украина U-21: где и когда смотреть онлайн матч Евро 2023
- Уничтожено около 100 единиц техники за сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Александр Хижняк победил во втором раунде финального поединка Европейских игр 2023 по боксу
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО