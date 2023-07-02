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Фьюри в воскресенье проводит активную тренировку на свежем воздухе. Фото
Чемпион готовится, вероятно, к Чисоре
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) проводит беговую тренировку в воскресенье. Соответствующее фото британец разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Хирн
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