Фьюри в воскресенье проводит активную тренировку на свежем воздухе. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) проводит беговую тренировку в воскресенье. Соответствующее фото британец разместил на своей странице в Instagram.

Кто будет соперником Фьюри? Мнение авторитетного промоутера