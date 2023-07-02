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Фьюри в воскресенье проводит активную тренировку на свежем воздухе. Фото

Бокс
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Чемпион готовится, вероятно, к Чисоре

Фьюри в воскресенье проводит активную тренировку на свежем воздухе. Фото

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) проводит беговую тренировку в воскресенье. Соответствующее фото британец разместил на своей странице в Instagram.

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Фьюри в воскресенье проводит активную тренировку на свежем воздухе. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Хирн рассказал, когда может состояться бой Джошуа – Уайлдер.

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В статье: Тайсон Фьюри
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